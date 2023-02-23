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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle depremzede olarak döndü

AA

Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle depremzede olarak döndü

BARTIN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere Diyarbakır'da yakalanan Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi Sevgi Meşe, Bartın'da kaldığı yurda ailesiyle depremzede olarak yerleşti.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Meşe, depreme ara tatilde gittiği memleketi Diyarbakır'da yakalandı.

Bağcılar Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Meşe, depremin ardından annesi ve kardeşleriyle dışarı çıktı.

Evleri ağır hasar alan Meşe ailesi, bir süre yakınlarının köy evinde kaldı. Sevgi Meşe, 7 yaşındaki kız kardeşi Deniz ve annesi Reyhan'ı da yanına alarak geldiği Bartın'da, öğrenci olarak kaldığı Mehmet Efendi Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na bu kez depremzede olarak yerleşti.

- "Burada şartlarımız iyi, her türlü ihtiyacımız karşılanıyor"

Sevgi Meşe, gazetecilere, ara tatil için gittiği memleketi Diyarbakır'da depreme yakalandıktan sonra yurtların depremzedelere açılmasıyla bildiği yer olduğu için ailesini de alarak Bartın'a gelmeye karar verdiklerini söyledi.

Yurdunda ailesiyle kalmasının kendisine güven verdiğini belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden uzaklaştığımız için kendimizi güvende hissediyoruz ama içimiz de buruk. Ailemizin diğer fertleri o bölgede ve aklımız da sürekli orada. Burada şartlarımız iyi, her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Günde 3 öğün yemek var. Ben şehri bildiğim için geziyoruz. Yurtta da çeşitli kurslar açılıyor, çocuklar için oyun salonu var. Akşamları da sosyal alan var, orada televizyon izleyip, çay içebiliyoruz. 7 yaşındaki kardeşim de yurdun hemen yakınında bulunan okula başladı."

Depreme uykuda yakalandıklarını ve evlerinin 6. katta olmasıyla sarsıntıyı daha çok hissettiklerini anlatan Meşe, "O an anlatılmaz. Sallantı çok kötüydü. Normalde Diyarbakır'da deprem kısa sürer ve biter ama bu çok uzun sürdü. Çök kapan yaptık, telefonlarımızı yanımıza aldık. Aslında çıkabileceğimizden umutsuzduk ama durduktan sonra çıktık. Buraya da daha güvende olmak için geldik. Sürekli sallantı oluyordu ve biz psikolojik olarak iyi değildik." diye konuştu.

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