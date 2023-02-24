Bartın'da faciaya şahitlik eden madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı kurtarmanın sevincini yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da faciaya şahitlik eden madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı kurtarmanın sevincini yaşadı

AA

Bartın'da faciaya şahitlik eden madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı kurtarmanın sevincini yaşadı

BARTIN (AA) - Bartın'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasında mesai arkadaşlarını kaybeden işçiler, Hatay'da depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra ile anne babasını 35 saat sonra kurtarmanın buruk sevincini yaşıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'deki patlamaya tanıklık eden madenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında enkazlardaki yüzlerce cana umut oldu.

Görevlerini tamamlayarak kente dönen ekipler, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki 2 katlı evin enkazından, 5 yaşındaki Sidra ile anne babasını depremden 35 saat sonra kurtarma anlarını anlattı.

Kurtarılmasının ardından kız çocuğunu kucağında taşıdığı karelerle gündeme gelen 39 yaşındaki maden işçisi Yasin Kalem, gazetecilere, depremin ardından ilk arama kurtarma ekibi olarak yola çıktıklarını ve Kırıkhan'da çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgeye ilk ulaştıklarında korku filmlerindeki gibi bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Kalem, "Her yer yıkılmış. Aileler hemen 'Annem, babam, çocuğum.' burada diyerek yanımıza geldi. O gün yoğun çalışmayla 8 kişiyi enkazdan kurtardık. Çok duygusal anlar da yaşadık. Hayatımda böylesine büyük duygu yükü, göz yaşlarımı içine akıttığım zaman yaşamadım. İnsanın ölmeden öldüğü anlar vardır derler, biz o zamanı iliklerimize kadar yaşadık." diye konuştu.

Aralıksız yaklaşık 40 saate ulaşan çalışmanın ardından uykusuzluk ve yorgunluk yaşadıkları sırada mucizeyle karşılaştıklarını anlatan Kalem, "O anda Sidra'nın kurtarılması bütün yorgunluğumuzu aldı ve büyük mutluluk verdi. Keşke küçük kızın 8 aylık Nur ile 4 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerini de alabilseydik. Sidra'nın çıkış anını görüntülemek istedim ve kucağıma aldım. O bakışları zaten hem bizi hem de dünya gündemini etkiledi. Bizim oradaki sevincimiz, mutluluğumuz gündem oldu." diye konuştu.

Kalem, Amasra’da 42 maden işçisi arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadıkları için bölgeye gitmek istediklerine değinerek, "Biz, burada 42 arkadaşımızı kaybettik. Daha onların acısını yaşarken deprem bölgesine cansiperane gittik. Vatanımıza, milletimize umut olsun diye orada canları kurtardık. Yoksa buradaki arkadaşlarımızın acısını hala yaşıyoruz." dedi.

- Hem acıyı hem sevinci bir arada yaşadılar

Sidra’yı bulunduğu yerden çıkaran 37 yaşındaki maden işçisi Talip Uçar, aynı binada 3'üncü kez çalışma yaparken ses duyduklarını ve kendi emniyetlerini alarak tünel açtıklarını kaydetti.

Tünelin ardından gördüğü boşluğa delik açarak ışık tuttuğunda Sidra’nın bakışıyla karşılaştığını ifade eden Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O anki bakışları beni benden almıştı. Kendisini teskin ettik. Ekip arkadaşlarımın da desteğiyle Sidra'yı tuttum. Arkadaşlarım bacaklarımdan geri çekti ve Sidra'yı kurtardık. Aynı yerde anne babasını da kurtardık. Tabii bunun için enkaz altına kadar girmek zorunda kaldım. Oraya girince farklı duygular yaşadım çünkü Sidra'nın 8 aylık kardeşi Nur ile 4 yaşındaki kardeşi Seyfettin’in cansız bedeniyle karşılaştık. Hem acıyı hem sevinci bir arada yaşadık."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)- 5 YAŞINDAKİ SİDRA&#039;YI KURTARAN MADENCİ O ANLARI ANLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- 5 YAŞINDAKİ SİDRA'YI KURTARAN ...
5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları ...
(Görüntülü) KALDIĞI YURDA DEPREMZEDE OLARAK AİLESİYLE GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALDIĞI YURDA DEPREMZEDE OLARAK AİLESİYLE ...
Kaldığı yurda depremzede olarak ailesiyle geldi
YEREL HABERLER Kaldığı yurda depremzede olarak ailesiyle geldi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle depremzede olarak döndü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle ...
(Görüntülü) KIZIYLA APARTMANDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ENKAZDA KALDI, KOMŞULARI KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZIYLA APARTMANDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ...
Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, ...
Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.