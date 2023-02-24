Bakan Yanık, Kocaeli'de depremzedeleri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, Kocaeli'de depremzedeleri ziyaret etti

AA

Bakan Yanık, Kocaeli'de depremzedeleri ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gerçekten büyük bir felaketin içerisinden geçiyoruz ama bizim milletimiz güçlü, devletimiz elhamdülillah güçlü, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak noktasında elinden geleni yerine getiriyor. Sürece yaygın bir biçimde de hem barınma hem yerleşme hem eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yine yerine getireceğiz." dedi.

Yanık, Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu'ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yanık, ülkeye ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.

Yanık, 6 Şubat'ın, ülke ve millet için üzücü bir zaman olduğunu, aynı gün içerisinde 2 büyük ve çok yıkıcı depremin meydana geldiğini, devamında da artçılarla bir deprem sürecinin yaşandığını belirterek, "Can kayıplarımız var yaralılarımız var ama hızlıca inşallah devlet millet el ele bu yaraları saracağız." diye konuştu.

Milletin, devletin depremzedelerin yanında olduğunu vurgulayan Yanık, onların her ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ayni yardımlar ve psikososyal destek çalışmalarının doğrudan Bakanlığın sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, psikososyal destek ekiplerinin, afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikada sahada olduğunu, deprem sürecinde bunun böyle olduğunu anlattı.

Deprem bölgesinde ve depremzede vatandaşların yoğunluklu olarak nakil oldukları illerde yoğun ve kesintisiz bir şekilde psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve sonraki süreçte ihtiyaç duyacakları sosyal hizmet biçimlerinin tespiti noktasında arkadaşlarımız çok yakından çalışıyorlar. Deprem bölgesi ve dışarıdaki yoğun noktalar dahil olmak üzere 7 bine yakın psikososyal destek personelimiz şu anda sahada. 1500'e yakın araçla depremzede vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmetlerini sağlıyoruz. Öbür taraftan deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda. Bugün itibarıyla 86 depo ve 17 yurt dışından gelen yardımları topladığımız depo olmak üzere ayni yardım depolarımız bölgede. Bugün itibarıyla 203 sosyal marketimiz; vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını gidip oradan karşılayabildikleri sosyal marketlerimiz. Buralara gelemeyenler için 5 ayrı gezici sosyal marketimizde vatandaşlarımızın ısınma, battaniye, gıda ve benzeri sarf malzemeleri, bebekler için ihtiyaçlar, kadınlar için ayrıca hijyen maddeleri gibi bütün her türlü insani sarf malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Karşılamaya devam ediyoruz."

Yanık, "asrın felaketi"nden bahsedildiğine dikkati çekerek, "Gerçekten büyük bir felaketin içerisinden geçiyoruz ama bizim milletimiz güçlü, devletimiz elhamdülillah güçlü, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak noktasında elinden geleni yerine getiriyor. Sürece yaygın bir biçimde de hem barınma hem yerleşme hem eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yine yerine getireceğiz." dedi.

- "Yaraları saracağız"

Bu süreçte desteğini esirgemeyen vatandaşlara, yardımseverlere, uluslararası kuruluşlara, dünyanın dört bir tarafından arama kurtarma çalışmalarına katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Yanık, "Yaraları saracağız, yara ağır ama saracağız. Sarmaya başladık. İnşallah süreç içerisinde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya devam edeceğiz." dedi.

Yanık, farklı meslek gruplarından 23 psikososyal destek personelinin bugün Kocaeli'den Hatay'a gideceğini aktararak, bölgede personelin dönüşümlü olarak görevlendirildiğini ve oradaki hizmetlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamasının ardından Yanık, Kassel Çocuk Evleri Sitesi'ndeki depremzede çocukları da ziyaret etti.

Bakan Yanık'a ziyaretlerinde, Vali Vekili Ekrem Çalık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da faciaya şahitlik eden madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı kurtarmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Bartın'da faciaya şahitlik eden madenciler, Hatay'da ...
(Görüntülü)- 5 YAŞINDAKİ SİDRA&#039;YI KURTARAN MADENCİ O ANLARI ANLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- 5 YAŞINDAKİ SİDRA'YI KURTARAN ...
5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları ...
(Görüntülü) KALDIĞI YURDA DEPREMZEDE OLARAK AİLESİYLE GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALDIĞI YURDA DEPREMZEDE OLARAK AİLESİYLE ...
Kaldığı yurda depremzede olarak ailesiyle geldi
YEREL HABERLER Kaldığı yurda depremzede olarak ailesiyle geldi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle depremzede olarak döndü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi kaldığı yurda ailesiyle ...
(Görüntülü) KIZIYLA APARTMANDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ENKAZDA KALDI, KOMŞULARI KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZIYLA APARTMANDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN ...
Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, ...
Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.