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Meslek liselilerin hazırladığı ahşap prefabrikler depremzede öğrencilere eğitim yuvası olacak

AA

Meslek liselilerin hazırladığı ahşap prefabrikler depremzede öğrencilere eğitim yuvası olacak

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı ahşap prefabrik sınıflarla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede "eğitim kampüsü" kurulacak.

Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğretmen ve 9 öğrenci, iş insanları ve eğitim camiasının katkılarıyla ahşap prefabrik derslik üretimine başladı.

Ahşap sınıfların yapımı, Bartın Valiliği organizasyonunda Ulus ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında gerçekleştiriliyor.

Her biri 21 metrekareden oluşan ve 20-25 öğrencinin eğitim görebileceği 20 prefabrik derslikle depremzede öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra her yaş grubunun sosyalleşebileceği yaşam alanı da hizmete sunulacak. Eğitim kampüsünde misafirhane ve tuvaletler de yer alacak.

- "Bölgeye 15 öğretmen, 2 memur ve 1 idareciyi de ilimizden göndereceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olan depremlerin ardından müdürlük olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarında olan Kahramanmaraş'a 12 aşçı ve 20 gönüllü öğretmenle günde 5 bin kişiye yemek imkanı sunan mobil mutfak kurduklarını, bunun yanında bölgeye meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen uyku tulumu, iç çamaşırı, soba ile 5 tır yakacak odun ve 1500 battaniye gönderdiklerini anlatan Acar, şimdi de afetzede çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi için kolları sıvadıklarını belirtti.

Acar, afet bölgesinin yaralarını sararak hayatın bir an önce normale dönmesine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

"Eğitim camiası ve iş insanlarının destekleriyle depremzedeler için 21 metrekarelik ısı yalıtımlı, elektrik tesisatı olan, tuvalet, lavabo, yatakhane, idareci odası, televizyon, internet gibi her şeyin bulunacağı ahşap 20 konteyner sınıfla bir eğitim kampüsü inşa ediyoruz." diyen Acar, çalışmaları 15 gün içinde tamamlayıp, bu kampüsü Malatya'da uygun bir alana kurmayı planladıklarını söyledi.

Bu alanın yaklaşık 350-400 öğrenciye temel eğitim hizmeti vereceğini dile getiren Acar, bu eğitim kampüsünün bölgede ihtiyaç sona erene kadar kalacağını kaydetti.

Acar, "Bölgeye eğitim kampüsüyle beraber gerekli tüm araç gerecin yanında 15 öğretmen, 2 memur ve 1 idareciyi de ilimizden göndereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimiz canla başla çalışıyor"

Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Durmuş Kaçmaz da depremin ardından çalışmalara başladıklarını, öğrencilerle yaptıkları sobaları bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Eğitim kampüsü projesinde yer almanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kaçmaz, "9 öğrenci, 4 öğretmenimizle sabah buraya geliyoruz ve bir konteyner sınıfı tamamlıyoruz. Büyük bir acı yaşadık ve buna ufak bir katkımız olursa mutlu olacağız. Öğrencilerimiz de bu noktada ciddi bir yardımlaşma ve sorumluluk duygusuyla canla başla çalışıyor. Burada herkes canını dişine takarak çalışıyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Beytullah Şahin ise öğretmenleriyle bölgedeki depremzede öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, onlar için üretim yaptıklarını söyledi.

Şahin, "Elimizden geldiğince oradaki öğrenci kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Onların acılarını bizler de hissediyoruz." dedi.

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