Bartın'da vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla tatlı ve simit dağıtıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ve kandil simidi ikram etti.

Hükümet Caddesi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Cemal Akın ve meclis üyeleri de katıldı.

Vatandaşlara tatlı ikram eden Akın, gazetecilere, programı geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Deprem felaketleri nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğini anımsatan Akın, "Devletimiz, milletimiz büyük. Hakkın rahmetine kavuşan insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu güzel günlerin yüzü suyu hürmetine dualarımız gerçekleşir. Bu gece, dua gecesi. Allah’ım kimseyi sağlıktan ayırmasın." ifadesini kullandı.



Akın, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, kandilin, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

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