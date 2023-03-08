Bartın Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki yapısal değişiklikleri anlattı

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BARTIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki bilimsel çalışmalarını tamamlayan Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, çevrim içi toplantıda yaşanan yapısal değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ bilim insanları, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamladı.



TÜBİTAK'ın "1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Projesi" kapsamında 5 ayrı çalışmada yer alan akademisyenler, bölgeyi mühendislik ve sağlık alanlarında mercek altına aldı.

Bu kapsamda BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Selçuk Baş ile Arş. Gör. Yaşar Erbaş, yapı ve zemin hasarları, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırmalarını aktardı.

- "Bilime kulak vererek güvende olmayı başarabiliriz"



Çevrim içi toplantıda söz alan Doç. Dr. Baş, uzun soluklu araştırmayla bölgedeki otoyollar ve devlet ana yollarındaki köprülerin hasar tespitlerini ve yapısal değerlendirmelerini yaptıklarını bildirdi.

Depremlerden etkilenen binalardaki hasar durumu konusunda araştırmalar yaptıklarını aktaran Baş, "Depreme dayanıklı yapıların bir felsefesi var. Bu felsefe, depremin şiddeti ne olursa olsun can kaybının olmamasıdır. Yapısal hasarlar depremin büyüklüğüne göre değişebilir ancak temel konu can kayıplarının yaşanmaması olmalıdır. Depreme dayanıklı yapısal tasarım ilkelerine uyarak ve bilime kulak vererek güvende olmayı başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erbaş ise bölgede yaşanan gerçeği hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini belirterek, "Yıkılan binalardaki insan kusurları net şekilde görülmüş ve raporlanmıştır. Bunun yanında teknik planlamalarda ve malzeme kullanımlarındaki eksiklikleri de tespit ettik. Yapılar oluşturulurken temel prensiplerden hiçbir zaman ödün verilmemesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Afet bölgesindeki yapılara dair fotoğrafların da gösterildiği çevrim içi konferans, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili raporların gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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