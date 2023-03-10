Rehabilitasyon sürecinin ileri teknoloji kullanılarak çevrim içi gerçekleştirilmesi projesi hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehabilitasyon sürecinin ileri teknoloji kullanılarak çevrim içi gerçekleştirilmesi projesi hazırlandı

AA

Rehabilitasyon sürecinin ileri teknoloji kullanılarak çevrim içi gerçekleştirilmesi projesi hazırlandı

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesince (BARÜ) ileri seviye teknolojiler kullanılarak uzaktan rehabilitasyon süreciyle ilgili araştırmalar yapılmasını hedefleyen proje geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Aktan'ın "Uluslararası İkili İşbirliği Programı" kapsamında TÜBİTAK'a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile hazırlanan "Dijital İkiz Teknolojisi ile Uzaktan Rehabilitasyon için Akıllı Dış İskelet Robotu" adlı projeyle rehabilitasyon süreçlerinin ileri seviye teknolojiler kullanılarak çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Akıllı bir dış iskelet robotu ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak yapılacak araştırmalarda, Türkiye ve Polonya'dan bilim insanları yer alacak.

Dr. Aktan, projede, yapay zeka tabanlı kontrol yapısı içerisinde beyin ve kas sinyallerinin kullanıldığı, dijital ikiz modelli sanal gerçeklik teknolojisi ile hekimlerin ve fizyoterapistlerin tedavi sürecini uzaktan izleyerek müdahale edebildiği ileri seviye bir robotik telerehabilitasyon sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Robotun bir dijital ikizini oluşturarak uzmanların tedavi sürecini uzaktan izleyebilmelerine ve çeşitli egzersiz parametrelerini değiştirebilmelerine imkan sağlayacaklarını aktaran Aktan,"Projede yer alan kurum ve ekipler bu amacı gerçekleştirme sürecinde çok önemli katkılar sağlayacak. Polonya tarafında yer alan yürütücü kuruluşun bu alanda çok önemli çalışmaları ve bilgi birikimi bulunuyor. Bu iş birliğiyle hem karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştirecek hem de süreç içerisinde yeni proje fikirlerini olgunlaştıracağız. Projede yer alan sanayi kuruluşlarının da katkılarıyla bilgiyi ürüne dönüştürme noktasında hızlı ve etkili sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuru yük gemisinden düşen gemici aranıyor
YEREL HABERLER Kuru yük gemisinden düşen gemici aranıyor
Bartın'da kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Bartın'da kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi ...
Tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile öldürdü
Bartın Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesindeki yapısal değişiklikleri anlattı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi akademisyenleri deprem ...
Bartın'da kadın kooperatifleri depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Bartın'da kadın kooperatifleri depremzedeler için ...
Bartın'dan afet bölgesine giden UMKE ekibi canlara umut olmanın buruk sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Bartın'dan afet bölgesine giden UMKE ekibi canlara ...
Çocuğum olur, diye ördüklerini depremzedelere göndermiş
YEREL HABERLER Çocuğum olur, diye ördüklerini depremzedelere ...
UMKE görevlisi, arama çalışmalarında yaralanan köpeğe dikiş atıp, sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER UMKE görevlisi, arama çalışmalarında yaralanan köpeğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.