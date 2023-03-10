Rehabilitasyon sürecinin ileri teknoloji kullanılarak çevrim içi gerçekleştirilmesi projesi hazırlandı

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesince (BARÜ) ileri seviye teknolojiler kullanılarak uzaktan rehabilitasyon süreciyle ilgili araştırmalar yapılmasını hedefleyen proje geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Aktan'ın "Uluslararası İkili İşbirliği Programı" kapsamında TÜBİTAK'a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile hazırlanan "Dijital İkiz Teknolojisi ile Uzaktan Rehabilitasyon için Akıllı Dış İskelet Robotu" adlı projeyle rehabilitasyon süreçlerinin ileri seviye teknolojiler kullanılarak çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Akıllı bir dış iskelet robotu ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak yapılacak araştırmalarda, Türkiye ve Polonya'dan bilim insanları yer alacak.

Dr. Aktan, projede, yapay zeka tabanlı kontrol yapısı içerisinde beyin ve kas sinyallerinin kullanıldığı, dijital ikiz modelli sanal gerçeklik teknolojisi ile hekimlerin ve fizyoterapistlerin tedavi sürecini uzaktan izleyerek müdahale edebildiği ileri seviye bir robotik telerehabilitasyon sistemi geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Robotun bir dijital ikizini oluşturarak uzmanların tedavi sürecini uzaktan izleyebilmelerine ve çeşitli egzersiz parametrelerini değiştirebilmelerine imkan sağlayacaklarını aktaran Aktan,"Projede yer alan kurum ve ekipler bu amacı gerçekleştirme sürecinde çok önemli katkılar sağlayacak. Polonya tarafında yer alan yürütücü kuruluşun bu alanda çok önemli çalışmaları ve bilgi birikimi bulunuyor. Bu iş birliğiyle hem karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştirecek hem de süreç içerisinde yeni proje fikirlerini olgunlaştıracağız. Projede yer alan sanayi kuruluşlarının da katkılarıyla bilgiyi ürüne dönüştürme noktasında hızlı ve etkili sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

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