Amasra'da maden ocağındaki yangının sönmesi için yapılan barajlar kaldırılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, geçen yıl 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası hava sızdırmazlığını sağlayarak, çıkan yangının sönmesi için inşa edilen 4 barajın (yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) kaldırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta yaptıkları gaz ölçümlerinde, karbonmonoksit ve oksijen değerlerinin düştüğü, bu düşüşle ocaktaki yangının da söndüğü bildirildi.

Yangının sönmesi ve gaz değerlerinin normale dönmesiyle hava sızdırmazlığını sağlamak için yapılan barajların kaldırılmasına karar verildi ve tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek çalışmalara başladı.

30 kişilik tahlisiye ekibiyle Maden Mühendisleri Odasından 10 kişinin, baca ağzında emniyet ekiplerinin yaptığı üst aramalarının ardından gözlemci olarak girdikleri maden ocağında giriştikleri baraj kaldırma çalışmaları, kameralarla kayıt altına alınıyor.

Gaz tüpü ve maskelerle inilen ocak içerisinde, yangın olan bölümündeki giriş ve çıkışa yapılan 2 baraj ile -100 kotuna yapılan 2 baraj olmak üzere 4 barajın kaldırılmasının ardından havalandırma çalışmalarına başlanacak.

Havalandırma ve gerekli önlemlerin de alınmasının ardından soruşturma kapsamında Bartın Cumhuriyet Savcılığınca teknik incelemenin yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.