Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Diyanet ekipleri Bartın'a döndü

BARTIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çalışmalara katılan Türk Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren, aralarında din görevlilerinin de bulunduğu arama kurtarma ekibi sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

İl Müftülüğü koordinasyonunda bölgeye giden ve Nurdağı'ndaki çalışmalarda 17 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına yardım eden 19 kişilik gönüllü ekip, çalışmalarını tamamlayarak Bartın'a döndü.

Türkiye Diyanet Vakfı Bartın Sorumlusu Hüseyin Uslu, gazetecilere, depremin olduğu 6 Şubat'ta saat 05.00'te gelen talimatın ardından hazırlanarak AFAD'a gittiklerini söyledi.

Daha sonra yola çıktıklarını aktaran Uslu, "Yoğun ve yorgun bir 15 saatten sonra Nurdağı bölgesine ulaştık ve artçı sarsıntılar art arda geliyordu. Genç bir kardeşimize enkaz altında sağ olarak ulaştık. Çok güzel, sevinçli ve gururlu bir şekilde oradan kardeşimizi çıkardık ve dünyalar bizim oldu. Toplam 17 kardeşimize canlı ulaştık." dedi.

TDV Bartın Arama-Kurtarma Ekip Lideri din görevlisi Satı İnan da Nurdağı'nda felaketin vahametinin gün aydınlanınca ortaya çıktığını belirterek, "Her taraf enkaz halindeydi. Hakikaten bu televizyonlarda normalde film gibi görünen şeyler, o bölgeye gidip o enkazın ortasında kaldığımız zaman daha farklı boyutta görünüyor." diye konuştu.

Bölgede hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Yavuz Selim Mahallesi'nde 3'üncü günde, orada çalışan birkaç asker kardeşimiz vardı. 'Bize yardımcı olur musunuz?' dediler. Ekipmanlarımızı alıp oraya gittik. Tabii heyecanlandık, sesleri duyduk. Yaklaşık 2-3 saatlik bir çalışma sonunda 2 katlı tabyayı deldik. İlk önce kız kardeşimize ulaştık. Sonrasında annesine ulaştık. Babaları vefat etmişti. Ben 1999 depremine de katılmıştım, bu tür şeylerde gerçekten duygulanıyorum. Yani bunu bazı kavramlarla anlatmak zor. İnsan bazı şeyleri yaşamayınca anlamıyor. Orada bir can kurtarıyorsun, çok seviniyorsun ama canın yanında bir kardeşimiz vefat etmiş, çok üzülüyorsun."

Bölgede özveriyle çalıştıklarını kaydeden İnan, "Bu konuda mutluyuz demek de çok zor ama elimizden gelen gayreti gösterme çabası içinde olduk. 1999 Gölcük depreminde de görev yaptım ama bu deprem dünyada eşi benzeri görülmemiş bir depremdi. Bunların arasında kıyaslama bile yapılamaz. Belki 1999'da bu kadar olanak yoktu ama bu depremde asrın felaketiyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

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