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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları

AA

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arsan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, vatanının bekası için canını hiçe sayan yüz binlerce kahramanın bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, işgal kuvvetlerine karşı "Çanakkale Geçilmez" diyerek vatanını nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösterdiği eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekun canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılık ve azimle birlik beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde muhafaza etmek, sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilincini gelecek nesillere aktarmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Tunç da Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olan Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır en büyük kahramanlık destanlarından oluğunu aktardı.

Tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahip olan Çanakkale Zaferiyle Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olamayacağını bütün dünyanın gördüğüne işaret eden Tunç, "Bizler, millet olarak yokluklar içindeyken bile 'Çanakkale geçilmez.' dedirten sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Milletçe şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşımakta kararlıyız. Çanakkale Zaferi'mizin 108. yıl dönümünde bizi millet yapan yüksek değerlerimizi canlı tutmaya, bu değerlerimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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