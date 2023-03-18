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Bartın'da depremzede çocuklar Bartınspor oyuncularıyla gösteri maçı yaptı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Bartınspor oyuncuları ile afetzede çocuklar gösteri maçında saha çıktı.

Bartın'da depremzede çocuklar Bartınspor oyuncularıyla gösteri maçı yaptı

BARTIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Bartınspor oyuncuları ile afetzede çocuklar gösteri maçında saha çıktı.

"Çocuklar Gülsün, Bartın Tekyürek" sloganıyla Atatürk Şehir Stadyumu'nda Bartın Ulus Abdipaşa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen gösteri maçı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, AFAD, itfaiye ve Türkiye Diyanet Vakfı arama kurtarma ekiplerinin geçiş yaptığı maça, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Eski milli futbolcu Ergün Penbe'nin de Bartınspor forması giydiği karşılaşmada, afetzede çocuklar depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formalarla mücadele etti.

Dönüşümlü olarak sahaya çıkan depremzede çocukların 2-0 kazandığı maçın ardından statta hatıra fotoğrafı çekildi.

Maçın ilet satışından elde edilen gelir, depremzedeler için açılan yardım hesaplarına aktarılacak.

- "Devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumda"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 3 bin depremzedenin misafir edildiğini belirterek, kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Depremzedeleri ağırlamaktan büyük onur duyduklarını aktaran Arslan, "Sizleri burada en iyi şekilde ağırlamak boynumuzun borcu. Devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumda. Biz de hem deprem bölgesine gönderdiğimiz yardımlarla hem de ilimizdeki depremzedelere elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Ergün Penbe de "asrın felaketi"nin yaşandığını dile getirerek, "İnşallah bu felaketten gereken dersleri alır ve bundan sonraki felaketlerde kaybı en aza indirgeme şansımız olabilir. Bunu yapabilecek güçteyiz." ifadesini kullandı.

Depremzede Mehmet Çağal ise Adıyaman'da depremden kurtulduklarını ancak evlerinin yıkıldığını anlatarak, "Burada yurtta kalıyoruz. Herkes de yardımcı oluyor. Burada mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Manav, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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