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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencileri 4 yılda 535 TÜBİTAK projesi üretti

AA

Bartın Üniversitesi öğrencileri 4 yılda 535 TÜBİTAK projesi üretti

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin 4 yıl içerisinde hazırladığı 535 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje hazırlama ve yönetme eğitimlerinin verildiği BARÜ'de proje tabanlı öğrenme hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor.

Bu doğrultuda "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 2019/2 döneminde 32, 2020/1 döneminde 27, 2020/2 döneminde 58, 2021/1 döneminde 52, 2021/2 döneminde 133, 2022/1 döneminde 164 proje kabul edildi.

Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten üniversite olmanın hedeflendiği BARÜ'de 2022/2 döneminde 69 proje daha desteklenmeye değer bulundu.

Böylece TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen program kapsamında BARÜ'lü öğrenciler, 7 dönemde 535 proje için destek alarak büyük başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üreten üniversite anlayışıyla yapılan çalışmalarla ülkenin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmeyi istediklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda bilgi üretim sürecinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğimizi inşa ve ihya edeceğini biliyoruz. Her bir öğrencimizi bu süreçteki gayretleri için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öz potansiyelimize olan inançla öğrencilerimize destek veren akademik ve idari insan kaynağımızla tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum."

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