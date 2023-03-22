Madenci aileleri için açık artırmada satılan Trabzonspor kalecisi Çakır'ın eldivenleri sergileniyor

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, geçen yıl ekim ayında 42 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamanın ardından ailelere destek için açık artırmaya çıkarılan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın eldivenleri, Valilik binasında sergileniyor.

Trabzonspor Kulübü tarafından hayatını kaybeden madencilerin ailelerine destek olmak amacıyla başlatılan ve kaleci Uğurcan Çakır'ın eldivenlerinin da açık artırmaya çıkarıldığı "Kurtaran Eller" adlı yardım kampanyası kapsamında elde edilen gelir, 42 maden işçisinin ailelerine bağışlandı.

Çakır'ın, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında kullandığı imzalı eldivenleri, cam çerçeve içine alınarak Bartın Valiliği makam katında sergilenmeye başlandı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, maden faciasının ardından ülkenin her yerinde madenci yakınları için kampanyalar düzenlendiğini söyledi.

Bunlardan birinin de Trabzonspor Kulübünün kampanyası olduğunu aktaran Arslan, "Trabzonsporlu kaleci, aynı zamanda takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın 21 Ekim'de Beşiktaş'la oynanan maçta giydiği eldivenler, madenci ailelerimize yardım amacıyla açık artırmaya çıkarıldı. Bu vesileyle elde edilen 765 bin lira yardım, Valiliğimiz yardım hesabına aktarıldı. Biz de bu miktarı kazada hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerinin hesabına aktardık. Bu vesileyle başta kalecimiz Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor yönetimine ve camiasına çok teşekkür ediyoruz. Eldivenlerimizi Valilik binamızda sergiliyoruz." diye konuştu.

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