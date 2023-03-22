Bartın Belediye Başkanlığına Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Cemal Akın'ın yerine Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi.

Belediye meclisi, Akın'ın MHP'den milletvekili aday adaylığı için görevi bırakması üzerine yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

AK Parti grubu Enes Gizli'yi, MHP grubu Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu, CHP grubu Mehmet Bahadır Karakaş'ı aday gösterdi.

Adaylardan, üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alan olmaması üzerine geçilen ikinci turda 17 oy alan Fırıncıoğlu, Bartın'ın yeni belediye başkanı oldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.