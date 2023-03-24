Bartın'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

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BARTIN (AA) - Bartın'da eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında Millet Konağı'nda yapılan toplantıda akran zorbalığı, madde bağımlılığı, okul çevresinin güvenliği, rehberlik faaliyetleriyle ilgili genel değerlendirmeler yapıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, eğitim faaliyetlerinin dikkatli ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-öğretimin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesinin önemine işaret eden Arslan, ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, liselerde görev yapan okul müdürleri ile rehber öğretmenler katıldı.

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