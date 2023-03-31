Bartın'da sit alanında kepçeyle izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde 4 kişi, arkeolojik sit alanında kepçeyle izinsiz kazı yaparken gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roma döneminde inşa edilen Bedesten mevkiindeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kum Mahallesi Dereyanı Sokak mevkiinde kepçeyle yolun bir bölümünün kazıldığını gören ekipler, alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Şüpheliler R.K, S.Ç, R.D. ve İ.A. suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.

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