Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bartın'da iftar programına katıldı:

BARTIN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizi, milletimizi kalkındırmak için var gücümüzle daha çok çalışacağız ve Türk'ün, Türk dünyasının şahlanış dönemi inşallah gerçek anlamda başlamış olacak." dedi.

Bartın AK Parti İl Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Çavuşoğlu, buruk bir ramazan geçirdiklerini, 6 Şubat'taki depremlerin dünya tarihinin en büyük felaketi olduğunu anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, depremlerde yıkılan şehirleri tekrar inşa etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, yeni yapıların 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edilmesi için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde ilk etapta kurulan çadırların ardından da daha rahat ortamda yaşamaları için vatandaşları konteyner kentlere taşıdıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı evleri bitinceye kadar en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. 3 Nisan itibarıyla isteyen fiziki isteyen de çevrim içi olarak öğretimine başlayabilecek. Üniversite öğrenimine başlayabilecek. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. Yurtlarda kalan öğrenci kardeşlerimiz de aynı şekilde. Fiziki olarak eğitimini devam ettirmek isteyen kardeşlerimize de yurt imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

- "Terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Çavuşoğlu, 100. yılında Cumhuriyetin küresel güç, aktör haline geldiğine değinerek, bu yüzyılda ve özellikle iktidarlarında zorluklarla karşılaşıldığını, Gezi olayları, e-muhtıralar, FETÖ darbe girişimi yaşadıklarını ancak Türk milletinin yoluna güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Vatanını, milletini seven insanların, siyasi partilerin gücünü birleştirmesi gerektiği için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ifade eten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin de aramıza katılmasından hem memnuniyet duyduk hem daha da güçlendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz. Vatana millete hizmet yolunda el ele gönül gönüle inşallah birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Çavuşoğlu, son 20 yılda 80 yılda yapılmayan birçok şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi yüzde 80 milliliğe ulaşarak önemli adımlar attık. Son 20 yılda ülkemizi hedef alan tüm şer odaklarının oyunlarını bozduk. Masalarını başlarına devirdik. Biz artık oyun kuran ülkeyiz. Ama bize karşı kurulan oyunları da bozan ülkeyiz çok şükür. Hem sahada güçlüyüz hem masada güçlüyüz. Sahaya inmek ihtiyaç duyulursa sahaya iniyoruz. Son 20 yılda bizi hedef alan terör örgütlerinin hepsiyle de mücadele ettik. PKK'yla mücadele ettik, ülkemizden temizledik. FETÖ ile mücadele ettik, 15 Temmuz'da hadlerini bildirdik. Aynı şekilde DEAŞ ile mücadele ettik. DHKP-C ile mücadele ettik. Adı ne olursa, ideolojisi ne olursa olsun kimi hedef alırsa alsın terör hepimizin düşmanıdır. Terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi de bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz."

Türkiye'nin şahlanış zamanı olduğunu ve Cumhuriyetin ikinci asrını "Türk Asrı" yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırarak tüm kurumları bir çatı altında birleştirdiklerini, Türk Dünyası'nın birliğinin güçlenmesi için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin ortak hazırladığı rapora göre depremlerde yaşadığı hasarın yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu kaydederek, "Biz bunun altından kalkarız. Milletçe kalkarız. Ama seven de sevmeyen de herkes şunu biliyor. Depremden etkilenen şehirleri 'Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır' diyorlar. Bazıları da 'Evet oy vermeyeceğim ama yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' diyor. Bu da iyi bir şey aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı yaparsa oyunu da ver kardeşim. Daha da güçlenelim." değerlendirmesini yaptı.

Krizler, savaşlar, çatışmalar, salgın hastalıklar nedeniyle dünyanın zorluklar yaşadığını ancak yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla güç mücadelesinin de yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, bu nedenle Türkiye'nin güçlü konumunu pekiştirmek için daha istikrarlı olması gerektiğini belirtti.



- "Türkiye güvenilir ülke, Recep Tayyip Erdoğan güvenilir liderdir"



Çavuşoğlu, hedefleri daha da büyüterek gece gündüz çalışmalarının önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu da ancak Cumhur İttifakı ile olur. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olur. Bunu tüm dünya görüyor. Elbette demokraside vatandaşlarımız oyunu verecektir. Tüm milletimizin vereceği karara saygımız vardır. Ama milletimiz de bir gerçeği görüyor. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetir. Bu ülkeyi dünyada Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları temsil eder. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz liderler diplomasisi olmasaydı tahıl anlaşması olabilir miydi? Bugün Cumhurbaşkanımızdan başka, Türkiye'den başka Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, objektif her iki tarafla konuşabilen, barış için çaba sarf eden başka ülke var mı? Başka lider var mı? İstese de yapabilen var mı? Bunun sebebi nedir? İşte Türkiye güvenilir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan güvenilir liderdir. Objektif davranıyoruz. İlkeli davranıyoruz. Doğruya 'doğru' diyoruz, yanlışa 'yanlış' diyoruz. Rusya ile aramızı bozmuyoruz. Yaptırımlara katılmıyoruz ama Kırım'ın illegal ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız da. Biz hangi doğruyu görüyorsak onu söylüyoruz, hangi yanlışı görüyorsak onu da söylemek, eleştirmek boynumuzun borcudur. Tüm soydaşlarımızın, Batı Trakya, Balkan, Ahıska Türklerinin, Kırım Tatarlarının, Uygur Türklerinin, dünyanın neresinde mazlum varsa hepsinin sorunu bizim sorunumuzdur. Hepsine daha güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Gelecek seçimin sadece Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında ya da diğer adaylar arasında tercih olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini, "Ülkenin bekası, geleceği ile ilgili dünyanın krizlerden geçtiği dönemde Türkiye ve bölgemizin istikrarıyla, barışıyla, huzuruyla ilgili bir kararı milletimiz verecektir. Bizim görevimiz 14 Mayıs'a kadar milletimize bunları anlatmaya devam etmektir. Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin şahlanışı, yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için gece gündüz çalışmaya devam etmektir. İnşallah hep birlikte başaracağız. Cumhur İttifakı ile başaracağız." diye tamamladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'yla, demokrasiyi, cumhuriyeti daha da güçlendiren, ülkenin fiziki ve ekonomik kalkınmasını daha da ileri taşıyan ve dış politikada Türkiye’yi daha güçlü konuma getiren kararın altına milletin tekrar imza atacağını kaydetti.

Programa, bazı ilçe belediye başkanları, MHP ve Yeniden Refah Partisi il ve ilçe yönetimleri ile partililer katıldı.

- Bakan Çavuşoğlu depremzedeleri ziyaret etti

İftarın ardından Mehmet Rıfat Efendi KYK Yurdu'na geçen Çavuşoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Ulus ilçesinde bir otelde basına kapalı düzenlenen "STK Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

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