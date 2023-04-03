Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.
Vali Arslan, belediye meclisi üyelerinin oylamasıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Fırıncıoğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
Fırıncıoğlu da çalışmalar hakkında Arslan'a bilgi verdi, iyi temennileri için teşekkür etti.
- Ramazanda fırın denetimleri sıklaştırıldı
Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazanda fırın denetimlerini artırdı.
Şehir merkezinde çalışmalarını sürdüren ekipler, fırın ve unlu mamul işletmelerini gezip farklı gramaj gruplarındaki ekmek ve pideleri tartarak uygunluğunu kontrol etti.
Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, yıl boyunca şehir genelinde rutin kontrollerin yapıldığını söyledi.
Bunları ramazan münasebetiyle sıklaştırdıklarını belirten Fırıncıoğlu, "Denetimlerde fiyat tarifesi, gramaj kontrolü yapıldı. Ayrıca, iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun ortamda üretim yapıp yapmadıkları ekiplerimizce denetleniyor." dedi.