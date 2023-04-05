Bartın'da kurallara uymayan 17 sürücüye 7 bin 412 lira ceza

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BARTIN (AA) - Bartın'da polis ekiplerince yapılan denetimde kurallara uymadığı belirlenen 17 sürücüye 7 bin 412 lira ceza uygulandı.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tersane Caddesi'nde araç denetimi gerçekleştirdi.



Araçlarında modifiye, standart dışı plaka, abartı egzoz, aykırı ışık ve sis farı kullanan sürücüleri tespit eden ekipler, 17 kişiye 7 bin 412 lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerin kentin çeşitli noktalarında süreceği öğrenildi.

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