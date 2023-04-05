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Bartın Valisi Arslan, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

AA

Bartın Valisi Arslan, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadeleyi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.

Kurulduğu günlerde kısıtlı imkanlara rağmen büyük bir özveriyle çalışan Anadolu Ajansının, bugün bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek basın dünyasının saygın kuruluşu olmasının yanı sıra dünyanın önde gelen ajansları arasında yer aldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Asırlık birikiminin gücünden ilham alan ve kendisini sürekli geliştirerek halka doğru haber sunan Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle ve minnetle anıyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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