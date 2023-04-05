Bartın Üniversitesi güreşçileri Türkiye şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi güreşçileri Türkiye şampiyonu oldu

AA

Bartın Üniversitesi güreşçileri Türkiye şampiyonu oldu

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ünilig Güreş Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Ankara'da düzenlediği Ünilig Güreş Şampiyonasında BARÜ'lü sporcular, 5 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki 58 üniversiteden 560 sporcunun katıldığı müsabakalarda BARÜ takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

BARÜ'de 57 kiloda Furkan Ali Yıldız, 61 kiloda Emre Kural, 70 kiloda Shamil Tair, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Hüseyin Civelek sıkletlerinde altın madalyaya uzanarak birincilik kürsüsüne çıktı. 65 kiloda Batuhan Böke, 74 kiloda Umut Erdoğan, 79 kiloda Furkan Doğan ve 92 kiloda Muhammet Gimri ise BARÜ'ye bronz madalya getiren isimler oldu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, genç sporcuların kararlılıkla devam ettirdikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Uzun, öğrencilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını vurgulayarak, "Bu vesileyle öğrencilerimizi tebrik ederken onları geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi ailesi olarak spor alanında gösterdiğimiz başarıların artarak sürmesi için el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Valisi Arslan, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Bartın Valisi Arslan, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl ...
Bartın´da kovanlara ayı saldırdı; 5 bin arı öldü
YEREL HABERLER Bartın´da kovanlara ayı saldırdı; 5 bin arı öldü
Bartın'da köylere inen ayılar arı kovanlarına saldırdı
YEREL HABERLER Bartın'da köylere inen ayılar arı kovanlarına ...
Bartın'da kurallara uymayan 17 sürücüye 7 bin 412 lira ceza
YEREL HABERLER Bartın'da kurallara uymayan 17 sürücüye 7 bin 412 ...
Bartın'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Bartın'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.