Bartın Üniversitesi güreşçileri Türkiye şampiyonu oldu

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ünilig Güreş Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Ankara'da düzenlediği Ünilig Güreş Şampiyonasında BARÜ'lü sporcular, 5 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki 58 üniversiteden 560 sporcunun katıldığı müsabakalarda BARÜ takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

BARÜ'de 57 kiloda Furkan Ali Yıldız, 61 kiloda Emre Kural, 70 kiloda Shamil Tair, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Hüseyin Civelek sıkletlerinde altın madalyaya uzanarak birincilik kürsüsüne çıktı. 65 kiloda Batuhan Böke, 74 kiloda Umut Erdoğan, 79 kiloda Furkan Doğan ve 92 kiloda Muhammet Gimri ise BARÜ'ye bronz madalya getiren isimler oldu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, genç sporcuların kararlılıkla devam ettirdikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Uzun, öğrencilerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını vurgulayarak, "Bu vesileyle öğrencilerimizi tebrik ederken onları geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi ailesi olarak spor alanında gösterdiğimiz başarıların artarak sürmesi için el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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