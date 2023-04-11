Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi

BARTIN (AA) - Bartın'da öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan her biri 20 öğrenci kapasiteli 15 ahşap prefabrik sınıf, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yola çıkarıldı.



Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğretmen ve 100 öğrenci tarafından, iş insanları ve eğitim camiasının katkılarıyla ahşap prefabrik derslikler yapıldı.



Bartın Valiliği organizasyonunda yapımı okul bahçesinde gerçekleştirilen, her biri 21 metrekareden oluşan ve 20-25 öğrencinin eğitim görebileceği 15 prefabrik derslikle depremzede öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri destekleneceği bir eğitim kampüsü oluşturulacak. Her yaş grubunun sosyalleşebileceği yaşam alanının da hizmete sunulacağı eğitim kampüsünde misafirhane ve tuvaletler de yer alacak.

- "Öğretmen ve öğrenciler yoğun emek harcadı"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, 2 aylık çalışma sonucu 15 prefabrik sınıfın tamamlandığını söyledi.

Kampüsün yapımında öğretmen ve öğrencilerin yoğun emek harcadığını anlatan Acar, "Yaptığımız sınıflar sadece bir konteynerden ibaret değil. Normal şartlarda bir okulda olması gereken her şey olacak. Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim öğretim görebileceği bu sınıflarda, her öğrenciye ait içinde ders materyalleri olan okul çantası, televizyon, tahta, kürsü, öğretmen sandalyesi, modern sıralar, ısıtıcı ve çatılarında güneş panelleriyle öğretmen ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı imkanlar sunuldu." dedi.

Acar, eğitim kampüsünün yaklaşık 1 milyon 500 bin liraya mal olduğunu ve giderin tamamının hayırsever vatandaşlar, iş adamları, öğretmenler tarafından karşılandığını aktararak, eğitim kampüsünün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine kurulacağını belirtti.

Bölgeye kampüsün kurulması için ekibin de Bartın'dan gideceğini dile getiren Acar, "Orada da teknik olarak çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda bölgeye eğitim kampüsüyle beraber gerekli tüm araç gerecin yanında 15 öğretmen, 2 memur ve 1 idareciyi de ilimizden göndereceğiz. İki aydır gecesini gündüzüne katarak çalışan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimiz de Kahramanmaraş'ta. O da bu süreci yakından takip ediyor." diye konuştu.

Prefabrik sınıfların yüklü olduğu tırlar, Vali Vekili Uğur Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesinden Malatya'ya uğurlandı.

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