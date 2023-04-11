Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi

AA

Bartın'da öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı prefabrik sınıflar deprem bölgesine gönderildi

BARTIN (AA) - Bartın'da öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan her biri 20 öğrenci kapasiteli 15 ahşap prefabrik sınıf, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yola çıkarıldı.

Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğretmen ve 100 öğrenci tarafından, iş insanları ve eğitim camiasının katkılarıyla ahşap prefabrik derslikler yapıldı.

Bartın Valiliği organizasyonunda yapımı okul bahçesinde gerçekleştirilen, her biri 21 metrekareden oluşan ve 20-25 öğrencinin eğitim görebileceği 15 prefabrik derslikle depremzede öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri destekleneceği bir eğitim kampüsü oluşturulacak. Her yaş grubunun sosyalleşebileceği yaşam alanının da hizmete sunulacağı eğitim kampüsünde misafirhane ve tuvaletler de yer alacak.

- "Öğretmen ve öğrenciler yoğun emek harcadı"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, 2 aylık çalışma sonucu 15 prefabrik sınıfın tamamlandığını söyledi.

Kampüsün yapımında öğretmen ve öğrencilerin yoğun emek harcadığını anlatan Acar, "Yaptığımız sınıflar sadece bir konteynerden ibaret değil. Normal şartlarda bir okulda olması gereken her şey olacak. Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim öğretim görebileceği bu sınıflarda, her öğrenciye ait içinde ders materyalleri olan okul çantası, televizyon, tahta, kürsü, öğretmen sandalyesi, modern sıralar, ısıtıcı ve çatılarında güneş panelleriyle öğretmen ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı imkanlar sunuldu." dedi.

Acar, eğitim kampüsünün yaklaşık 1 milyon 500 bin liraya mal olduğunu ve giderin tamamının hayırsever vatandaşlar, iş adamları, öğretmenler tarafından karşılandığını aktararak, eğitim kampüsünün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine kurulacağını belirtti.

Bölgeye kampüsün kurulması için ekibin de Bartın'dan gideceğini dile getiren Acar, "Orada da teknik olarak çalışmak gerekiyor. Aynı zamanda bölgeye eğitim kampüsüyle beraber gerekli tüm araç gerecin yanında 15 öğretmen, 2 memur ve 1 idareciyi de ilimizden göndereceğiz. İki aydır gecesini gündüzüne katarak çalışan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimiz de Kahramanmaraş'ta. O da bu süreci yakından takip ediyor." diye konuştu.

Prefabrik sınıfların yüklü olduğu tırlar, Vali Vekili Uğur Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesinden Malatya'ya uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ahşap konteyner sınıflar deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Bartın'da öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ahşap ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.