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Bartın'da yurtta kalan depremzede kadınlar konser verdi

AA

Bartın'da yurtta kalan depremzede kadınlar konser verdi

BARTIN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Bartın'a gelerek yurda yerleştirilen kadınlar, şarkılar seslendirdi.

Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Mehmet Rıfat Efendi Öğrenci Yurdu'na yerleşen 628 depremzede, afetin etkilerini atlatabilmeleri için Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Bartın'a özgü tel kırma ve örgü kursu aldı. Afetzedelere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği korosu şefi Sezen Öztaş tarafından da kurs verildi.

Depremzede kadınlar, 1,5 ay süren kurslarda "Bir selam ile geldik, bir veda ile gidiyoruz" sloganıyla yaptıkları el işi ürünleri yurt salonunda sergilerken depremzede çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Etkinlikte şef Sezen Öztaş yönetimindeki 15 depremzede kadından oluşan Türk sanat müziği korosu da mini konser verdi.

Tel kırma ve örgü usta öğreticisi Reyhan Aydoğdu, yurtta kalan depremzede kadınlara hasır örgü kursu verdiklerini, bu tür faaliyetlerle depremzedelerin motive olduklarını söyledi.

Aydoğdu, "Onlar bizim canımız kanımız ama gideceklerini söylüyorlar, biz de üzülüyoruz. Bu kurs süresince çok üzüldüklerini gördük. Ama kursumuza katıldıktan sonra biraz daha morallerinin yükseldiğini gördük. Bu da bizi çok sevindirdi." dedi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Fatma Çam da depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan ve ardından öğrenci olarak kaldığı yurda depremzede olarak geldiğini anlattı.

Çam, kurslara katılım sağladığını aktararak, bu sayede psikolojik olarak rahatladığını kaydetti.

Depremzede Hatice Duran Polat ise kursların kendileri için bir terapi olduğunu aktardı.

Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Burhan Bayram, Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Asım Özdemir de katıldı.


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