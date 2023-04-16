AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Millet İttifakını eleştirerek "Açıkçası '14 Mayıs'ta dostlarımızla beraber kazanacağız' diyorlar. O dostları da Kandil'den, mağaradan birtakım terör örgütleri liderleri açıklamalar yaparak 'bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' diyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek bunu yapacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu itiraz ediyor mu buna? Hoşuna gidiyor. 'Dostlarımızla beraber devam edeceğiz' diyor. Sizin dostlarınızın kim olduğunu 14 Mayıs'ta Türk milleti sandıkta gösterecek inşallah." dedi.

Tunç, AK Parti Amasra İlçe Teşkilatı tarafından Amasra Spor Salonu’nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ın, ülke için önemli bir tarih olduğunu ve Türkiye'nin ışığını karartmak isteyenlerin bulunduğunu söyledi.

Yedili masanın millete vadettiği tek şeyin, parlamenter sisteme, koalisyon yönetimlerine geri dönmek ve Türkiye'yi yedi yardımcılı bir cumhurbaşkanıyla kaosa sürüklemek olduğunu ifade eden Tunç, "Cumhurbaşkanının yedi yardımcısından birisi 'hayır' dediğinde, cumhurbaşkanının karar alamadığı bir ucube sistemin milletimize önerebiliyorlar." diye konuştu.

Ülkenin koalisyonlardan çok çektiğine ve Cumhuriyet tarihi, demokrasi tarihi boyunca tek başına iktidarlar zamanında ilerlediğine ve yatırım yapıldığına işaret eden Tunç, parlamenter sistemin koalisyonlarında milletin hep zaman kaybettiğini anlattı.

Parlamenter sistemin yaşattığı krizlerin ülkeye pahalıya mal olduğunu aktaran Tunç, "Yatırımların durduğu, siyasi krizlerin ekonomik krizlere dönüştüğü, darbeci, vesayetçi anlayışın kök saldığı parlamenter sistemi şimdi allayıp pullayıp 'iyi bir yönetim sistemiydi' diye millete anlatmaya çalışıyorlar. Hatta daha kötüsünü vadediyorlar. 7 yardımcılı bir cumhurbaşkanlığı sistemini milletimize methetmeye çalışıyorlar. Milletimiz kaos ister mi? Milletimiz geriye dönmek ister mi? İstemez, o zaman ne diyoruz? Türkiye daima ileri diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

En doğru kararı, en doğru zamanda, 14 Mayıs'ta milletin vereceğini söyleyen Tunç, ülkenin önünün aydınlık olduğunu dile getirdi.

Ülkeyi terörden arındırarak bu dünyanın lider ülkesi yapacaklarını vurgulayan Tunç, "Çünkü karşımızdaki ittifakın Türkiye'yi lider ülke yapmak gibi bir derdi yok. IMF kapılarında el pençe divan duran bir ülke konumuna getirmek istediklerini kendileri söylüyor zaten. 'Borç alarak biz bunları yapacağız' diyor. Borçlanan ne yapar, ekonomik bağımsızlığını teslim eder. IMF defterini kapatan biziz. Bakın şimdi enerjide de bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Filyos'ta ayın 20'inde Sayın Cumhurbaşkanımız doğal gazı Türkiye'nin ana hattına verecek ve Türkiye zenginleşecek." dedi.

- "Maalesef bunların derdi Türkiye değil"

Millet İttifakı'nın, terörün siyasi uzantılarıyla beraber hareket ettiğine, 40 yıldır bu millete, özellikle Kürt vatandaşlara zulmeden PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıyla birlikte seçime gittiklerine ve milletin buna evet demeyeceğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Biz muhalefetin dediklerini yapsaydık. 'Suriye'de ne işimiz var' diyen Kılıçdaroğlu'nun sözüne gitseydik, bugün Suriye'de, hemen güneyimizde bir PKK devleti kurulmuş olacaktı. Muhalefet, 'Ukrayna, Rusya Savaşı'nda taraf tutalım' dedi. Biz 'ülkemizin menfaatlerini düşünmek zorundayız. Biz dengeli bir politika yürütmek zorundayız' dedik ve yürüttüğümüz bu politika sayesinde dünyada ara bulucu olarak aranan bir lider oldu Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İşte bizim farkımız bu. Maalesef bunların derdi Türkiye değil, bunların derdi, Recep Tayyip Erdoğan insin de Türkiye ne olursa olsun. Bunu söylüyorlar. Açıkçası '14 Mayıs'ta dostlarımızla beraber kazanacağız' diyorlar. O dostları da Kandil'den, mağaradan birtakım terör örgütleri liderleri açıklamalar yaparak 'bu sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' diyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek bunu yapacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu itiraz ediyor mu buna? Hoşuna gidiyor. 'Dostlarımızla beraber devam edeceğiz' diyor. Sizin dostlarınızın kim olduğunu 14 Mayıs'ta Türk milleti sandıkta gösterecek inşallah."

Programda AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, milletvekili adayları Yusuf Aldatmaz ve Turhan Kalaycı da konuşma yaptı.



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