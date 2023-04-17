Bartın'da vatandaşlara Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı

BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hükümet Caddesi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve meclis üyeleri katıldı.
Vatandaşlara kandil simidi ikram eden Fırıncıoğlu, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Fırıncıoğlu, "Tutulan oruçlar, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayımız, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. İslam aleminin ve aziz hemşerilerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun." ifadesini kullandı.