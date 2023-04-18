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BARÜ'lü milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa üçüncüsü oldu

AA

BARÜ'lü milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa üçüncüsü oldu

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Kaan Kahriman, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncülük başarısı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 40 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, erkekler 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman, koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplam 301 kiloyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Silkmede ise 160 kiloyla dördüncü sırada yer alan Kahriman'ı başarılarından dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencilerinin ulusal mücadelelerde elde ettikleri dereceleri uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri performansla taçlandırarak kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

Uzun, daha iyiye ulaşmak için azim, sabır ve gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece üniversite olarak değil, mensubiyetinden onur duyduğumuz bu milletin bir ferdi olarak da Türk sporuna değer katmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle elde ettiği başarıdan dolayı öğrencimiz Kaan Kahriman'ı yürekten kutluyorum. Geleceğe olan yolculuğumuzdaki özverili çabaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan başta olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum."

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