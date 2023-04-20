AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Milletimiz, 14 Mayıs'ta ambalajı Millet İttifakı ama içinde her türlü şer odağının birleşip Türkiye'nin hep yanlış adım atmasını isteyen ittifakı sandığa gömecek." dedi.

Tunç, partisinin Bartın kent merkezi Şadırvan Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ın, ülke için önemli bir tarih olduğunu ve yeniden huzura adım atılacak bir dönem olacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanamayacak adayla seçime giremeyiz." diyerek Altılı Masa'dan kalktığını, "Altılı Masa millet iradesini temsil etmiyor.", "Bu masa kumar masası." dediğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"3 gün sonra tıpış tıpış geri döndü, masaya tekrar oturdu ve kazanamayacak aday için şimdi oy istiyor. Milletimiz bunun cevabını sandıkta verecek. Hep beraber vereceğiz. Onlar sandığa gömülecek. Terörle işbirliği yapanlar, HDP'yle Yeşil Sol Parti neyse, bunlarla beraber ittifak kuranları milletimiz affetmeyecek. İmralı'ya tecrit diyenleri, Kavala'nın, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını vadedenleri milletimiz affetmez. Milletimiz bunlara gereken cevabı en yüksek sesle Bartın'dan da verecek inşallah. Bundan şüphemiz yok çünkü bu ülkenin 21 yıldır nereden nereye geldiğini milletimiz çok iyi biliyor. Milletimiz, 14 Mayıs'ta ambalajı Millet İttifakı ama içinde her türlü şer odağının birleşip Türkiye'nin hep yanlış adım atmasını isteyen ittifakı sandığa gömecek. Tarihin kara sayfasına gömeceğiz."

Tunç, muhalefetin, "Suriye'de ne işimiz var?" dediğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"'YPG terör örgütü değildir.' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Suriye'ye asker gönderme tezkeresine 'hayır' dediler. Suriye'ye askerimizi göndermeseydik, Fırat Kalkanı operasyonunu, Zeytin Dalı, bunları yapmasaydık bugün Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde ve ileride bölünmeye varacak bir terör devleti kurulmayacak mıydı? Kurulacaktı. İşte biz doğru adım attık, bunu engelledik. Onlar ise yanlış adımı önerdiler. En son Rusya-Ukrayna savaşında ne dediler? 'Ukrayna'yı tutalım, S400'den vazgeçelim. Ukrayna'nın yanında yer alalım.' dediler. Adeta Türkiye'yi savaşın içine çekmeye çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Dengeli politika yürüteceğiz.' dedi. 'Ülkemizin menfaatini düşüneceğiz, komşularımızın savaşmasını istemiyoruz.' dedi. 'Bu savaşın sona ermesi lazım.' dedi. Barış isteyen, huzur isteyen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan başka, dünyada hangi ülkede lider var?"

Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyduklarını belirttiklerini aktaran Tunç, "'Onun liderliğinde biz daha güçlü olacağız.' dediler. Diğerlerinden bahsettiler mi? Bahsetmediler. O zaman doğru karar nedir? Doğru adam kimdir? Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

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