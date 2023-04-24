Amasra ve Safranbolu bayramın bereketini yaşadı

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BARTIN/KARABÜK (AA) - SELİM BOSTANCI/AHMET ÖZLER - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın Amasra ve Karabük'ün Safranbolu ilçeleri, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olması ve İstanbul'a yakınlığıyla büyükşehirlerdekilerin tercihi olan Amasra'da, bayramda ciddi yoğunluk yaşandığını anlatan Çakır, "Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 60 bin kişi ağırladı." diye konuştu.

Çakır, ilçede özellikle otopark konusunda aldıkları tedbirlerin işe yaradığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaman zaman merkezdeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştursa da bayram öncesinde vatandaşların kullanımına açılan mendirekte park alanı olarak ayırdığımız bölüm ve Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisinin kullanıma açılmasıyla ciddi bir sorun yaşamadık."

Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla Amasra'nın yıl boyunca ziyaretçilerine farklı tatlar sunduğunu belirten Çakır, "Amasra'da, bayram tatilinde balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu ve saatlerce sıra bekleyenler oldu. Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buldu." şeklinde konuştu.

- Safranbolu'da otel ve pansiyonlar doldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de bayram tatilinde tesisler doldu.

Herhangi mimari plana dayanmaksızın 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı ilçe, büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla bayram tatili için en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

Kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına giren ilçeye çeşitli tur ve geziler kapsamında gelen turistler, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, tatili yoğun geçirdiklerini anlattı.

İlçenin kültür turizminde ilk akla gelen yerlerden olduğunun altını çizen Ergüder, "150 binin üstünde konuk ağırladığımızı düşünüyoruz. Gerçekten hareketliydi. Tabii ara tatile denk gelmesi, ilkbahar oluşu ve Safranbolu'nun en keyifli sezonlarından biri olması bunda rol oynadı. Bu bayramla düşen sezonu tekrar açmış olduk." dedi.

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