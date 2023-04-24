Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hiçbir ittifaka girmeden tek başına barajı geçeceğine inandığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bartın'a gelen İnce, Yukarı Çarşı Havuzbaşı Meydanı'nda destekçilerine yaptığı konuşmada, partisinin teröre karşı mesafeli, Atatürkçü ve çevreci olduğunu belirtti.

Milli duruşu olan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen anlayışla hareket ettiklerini belirten İnce, "Erdoğan, Cumhurbaşkanı şu anda. Azerbaycan'a yardım edilince 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' diyemeyiz. Azerbaycan'a daha çok yardım edeceğiz. 'Ne işimiz var Libya'da' diyemeyiz. Mavi Vatan'ı destekliyoruz. İHA'lar, SİHA'lar Erdoğan'ın damadınınmış, umurumda değil. Türkiye'nin işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Yarıyorsa destekliyorum." diye konuştu.

İnce, sığınmacı politikalarını ise desteklemediğini vurgulayarak, seçilmesi durumunda Suriyelileri göndereceğini, tarımı ayağa kaldıracağını, millete ucuz et, balık, yumurta yedireceğini vadetti.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, CHP listelerinden Ankara'da milletvekili adayı gösterilmesini de eleştiren İnce, şöyle devam etti:

"Sadullah Ergin'in ne işi var Çankaya'da? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sına koyacaksın, sonra bana dönüp laf söyleyeceksin. Davutoğlu ne zamandır CHP'li oldu da Muharrem İnce'ye 'bölücü' diyorsunuz. Ne zaman oldu? Ayıp, ayıp. İnsanda biraz utanma olur, utanma. 77 kişiyi doldurdunuz listelere. Hani Yüce Divan'a gönderecektin Babacan'ı? Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Hani 'en çapsız dışişleri bakanı' Davutoğlu'ydu? Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun bunları. Bakın bunları bize proje diye yutturuyorlar. Bu proje değil. Bu akıl tutulması, akıl tutulması."

Partisinin Hazine yardımı almadığını ve belediyesinin bulunmadığını ifade eden İnce, "Aslan gibi yüreklice hiçbir ittifaka girmeden tek başına barajı geçecek, rekor kıracak. Buna inanıyorum." dedi.

İnce, Hükümet ve Şadırvan Caddesi ile Kemer Meydanı'nda vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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