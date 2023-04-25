Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor

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BARTIN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Amasra'da maden ocağındaki patlamanın tüm sorumluları yargı önünde hesap verinceye kadar hukuk mücadelesi yürüteceklerini söyledi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen davayı takip eden Sağkan, gazetecilere, onlarca avukatın davayı takip ettiğini belirtti.

Sağkan, patlamanın kaza olmadığını savunarak, "Bu katliamdır ve bu katliamın tüm sorumluları yargı önünde hesap verinceye kadar, cezasızlık politikasının arkasına kimsenin sığınmadığından kamuoyunun tamamı tatmin oluncaya kadar hukuk mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

Uzun yıllardır süregelen ihmaller sonucunda 43 işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Sağkan, müştekilerin acılarını paylaştıklarını dile getirdi.

Sağkan, "Şunu gördük ki, adaletin tecellisinden başka onların vicdanlarını bir nebze olsun tatmin edebilecek hiçbir unsur bulunmuyor. Tek talepleri var, bütün unsurlarıyla bu işin tüm sorumluları yargı önünde hesap versin." diye konuştu.

Adaletin tecellisi için burada olamaya devam edeceklerini vurgulayan Sağkan, yurttaşların, adaletin ortaya çıkartıldığını hissetmeleri için hukuk mücadelesi yürütmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sağkan'a, Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da eşlik etti.

- Bartın Emek Platformu üyeleri adliyeye yürüdü

Öte yandan Atatürk Stadyumu önünde toplanan Bartın Emek Platformu üyeleri, duruşma öncesi adliye binasına kadar yürüyüş yaptı.

Patlamada vefat eden madencilerin isimlerinin yer aldığı pankartı taşıyan grupta bulunan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, adil yargılama olabilmesi için süreci sonuna kadar takip edeceklerini aktardı.

Bankoğlu, sorumlular tek tek yargılanana kadar bu işin peşini asla bırakmayacaklarının altını çizdi.

Açıklamaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ile madenci aileleri de katıldı.

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