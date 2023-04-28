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BARÜ'nün projesiyle kağıt üretim atıkları ekonomiye kazandırılacak

AA

BARÜ'nün projesiyle kağıt üretim atıkları ekonomiye kazandırılacak

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle kağıt hamuru üretimi sırasında açığa çıkan atık çözeltiler değerli kimyasallara dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Esra Ceylan'ın TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün tüm bileşenleriyle yarınlara değer katan çalışmalar yapmaya devam ettiği aktardı.

Yükseköğretim kurumlarının yerelden başlayarak ülkenin kalkınmasına katkı sunduklarını belirten Uzun, "Bizler de bu süreçte hem küresel olma hem de bölgemizle bağlantılar kurarak dinamiklerimize uygun çalışmalar yapma gayreti içeresindeyiz. Bu doğrultuda kararlılıkla sürdürdüğümüz gelecek yolculuğundaki çabaları için Bartın Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Birsen Durkaya ile doğa dostu üretim odağındaki çalışmaları dolayısıyla Araştırma Görevlisi Esra Ceylan'ı ve projede emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ceylan da kağıt üretim fabrikalarında üretim atığı olarak açığa çıkan siyah çözelti içerisinde bol miktarda kraft lignini bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vanilya baklasından vanilin elde edilmesi kraft ligninden elde edilene kıyasla hem daha maliyetli ve daha az verimle hem de daha zahmetli ve uzun sürede üretilmektedir. Bu çalışmada atık kraft lignininden yeni nesil çözücüler ve yeşil kimya kullanılarak vanilin elde edilecektir. Yerel kalkınma dinamiklerine katkı sunmak amacıyla sürdürülebilirlik odağında çalışmalar planlanıyor. Üniversitemizin laboratuvarlarında yapılacak araştırmalarla üretimde yeniden değerlendirilebilir ve geri dönüştürülebilir değerli bir madde üretilmesi hedeflenmektedir. Atıkların doğa dostu bir yöntemle geri kazanımından gıda, kozmetik ve birçok alanda yaygın olarak kullanılan vanilin yeni bir yöntemle değerlendirilecektir."

Ceylan'ın yürütücülüğünde ve Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü'nün danışmanlığındaki projede, Doç. Dr. Rıfat Kurt, Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Aksoy ve Şeyma Özlüsoylu'nun da yer aldiği bildirildi.


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