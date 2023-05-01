Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da konuştu:

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız, nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kamplaşma yaratıldığını ve insanların kutuplaştığını öne sürerek, herkesin kimliğine ve inancına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

"Yoksulluğun derinleştiğini ve gençlerin iş bulamadığını" ifade eden Kılıçdaroğlu, en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bartın'da yaklaşık 10 bin gencin ilk kez oy kullanacağına değinerek, demokrasiden ve adaletten yana olan gençlerin bütün hayallerini gerçekleştireceklerini vadetti.

- "Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"5 milyon 300 bin genç otoriter yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gittiğinde, bu ülkeye demokrasi gelecek ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler; 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler."

Türkiye'nin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı olduğundan bahseden Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılması için bütçenin sağlıklı ve tutarlı planlanmasının önemine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunun altını çizerek, "5'li çeteye para var, yandaşlara para var. 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden aylık alanlara para var. Emekliye gelince para yok. Para var." dedi.

Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceklerini, sosyal yardımlara devam edeceklerini, sosyal devletin kadının en büyük güvencesi olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Gençler size bir sözüm daha var, devlette torpili bitireceğim. KPSS'den aldığınız puana göre atamayı yapacağım. Hiç endişe etmeyin." diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir ufku başlatarak halktan yana anlayışı hayata geçireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in "ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen" söylemi gereğince hareket edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğinin eleştirildiğine işaret ederek, "Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun bunun yanında... Bunların hiç birisine inanmayın, ben ne diyorsam ona inanın. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız, nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz." ifadesini kullandı.

- "Amasra'daki patlama davasını yakından takip ediyoruz"

Kavgadan uzak herkesin sevgi ve güzellik içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık artık. Size sözüm var, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak 2 bin 400 maddelik ortak mutabakat metni hazırladıklarını anımsatarak, ittifaktaki diğer genel başkanlar ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını yineledi.

Türkiye'yi daha da zenginleştireceklerini, kaynakların daha iyi pozisyona getirileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemediğini, yedirmeyeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan ve 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davayı da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından sahneye gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Kılıçdaroğlu'na yağlı boyayla yaptığı portresini hediye etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, partisinin milletvekili adayları ve belediye başkanlarıyla katılımcıları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bu milletin vicdanına güveniyorum (3)
Bahçeli: Parlamenter sistem demek; koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir (2)
YEREL HABERLER Bahçeli: Parlamenter sistem demek; koalisyon, ...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da konuştu: ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bartın'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bartın'da konuştu: (1)
Bartın Irmağı'nda su seviyesi 3 metre yükseldi
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'nda su seviyesi 3 metre yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.