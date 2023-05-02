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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bartın'da temaslarda bulundu:

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bartın'da temaslarda bulundu:

BARTIN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak, hükümetin hedeflerinden." dedi.

Demircan, bir dizi ziyaret için geldiği Bartın'ın Amasra ilçesinde yapımı tamamlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı"nda incelemede bulundu.

Beraberinde Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgilerle turistik sahil ilçesinde inşa edilen 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendireği gezen Demircan, yetkililerden bilgi aldı.

Demircan ve beraberindekiler, daha sonra Rusya'nın Batum kentinden hareket eden ve 757 yolcusuyla Amasra Limanı'na demir atan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer gemisinin yolcularını karşıladı.

- "Amasra'nın vizyonunu hep birlikte yukarılara çıkaracağız"

Turistlerle hatıra fotoğrafı çektiren Demircan, gazetecilere, gerek tarih ve doğa gerekse kültür turizmi açısından önemli bir tatil yöresi Amasra'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Amasra'nın ülkenin vizyon mekanlarından biri olduğuna işaret eden Demircan, "Bu yönüyle tatil turizmini geliştirmek öte yandan burada bulunan tarihi mirasımızın restorasyonunu yaparak ön plana çıkartyoruz. En önemlisi Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak, bu vizyonu ortaya koyarak burayı hak ettiği noktayı taşımak, hükümetin hedeflerinden." dedi.

Son yıllarda Amasra Limanı'nın yeniden yapılması ve sonrasında kruvaziyer turizminin başlamasının ilçeye ve bölgeye önemli katkıları olduğuna değinen Demircan, şöyle konuştu:

"Sonuçta farklı ülkelerden buraya turistlerin gelmesi, Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu limanın yapılmasında emeği olan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14'üncü kruvaziyerin gelmesinden ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Amasra'nın vizyonunu hep birlikte yukarılara çıkaracağız."

İlçede "Turizm Sektör Toplantısı"na katılan Demircan, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı ve Amasra İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

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