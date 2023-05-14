AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da oyunu kullandı:

BARTIN (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Amasra ilçesinde kullandı.

Amasra Kaleşah Ortaokulu'na gelen Tunç, 1008 numaralı sandıkta oy verdi.

Tunç, AA muhabirine, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu söyleyerek sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yoğun seçim kampanyasının ardından vatandaşların sandık başına gittiğini belirten Tunç, "Bartın'ımız, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur. Çıkacak sonuç inşallah ülkenin daha da güçlenmesine, doğru adımlarla yola devama vesile olur. Türkiye'nin, demokrasimizin daha güçlü olmasına ve kalkınmamızın daha güçlü şekilde sürmesine vesile olan bir seçim olsun." dedi.



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