Yabancı öğrenciler, halk oyunları eşliğinde Anadolu kültürünü öğreniyor

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da halk oyunları eğitimi alan yabancı öğrenciler, horon, zeybek ve halayın yanı sıra çeşitli yöresel oyunlar eşliğinde Anadolu kültürünü öğreniyor.

Bartın Üniversitesinde öğrenim gören, 72 ülkeden 1985 yabancı uyruklu öğrenciden 100'ü, yıl başından bu yana haftada 1 gün, Halk Oyunları Eğitim Merkezi ile Gençlik Merkezi bünyesinde verilen derslere katılıyor.

Eğitmenlerin gözetiminde halay, horon ve zeybeğin yanı sıra Bartın'ın yöresel "dıv dıv" oyununu öğrenen öğrenciler, eğlenceli geçen eğitimlerle Anadolu Türk kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Merkezde görev alan usta öğretici Ahmet Akerdoğan, AA muhabirine, üniversite yetkililerinin, yabancı öğrencilere Anadolu kültürünü yansıtan halk oyunlarını öğretmek istemesi üzerine çalışma başlattıklarını anlattı.

Talebi büyük memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Akerdoğan, "Malum halk oyunları o yörenin yaşam kültürünü ve tarihini yansıtıyor. Anadolu'nun geleneksel halk oyunlarından zeybek güzel motifimiz, her yerde oynanabilecek halay ve Karadeniz'i temsilen horon ve üç ayak gibi tempoları gösterdik." dedi.

Akerdoğan, öğrencilerin kurslardan memnun kaldığına değinerek, misafir öğrencilerin ülkelerine gittiklerinde Türk halk oyunlarından övgüyle bahsedeceklerine olan inancını dile getirdi.

Öğrencilerin performansının kendisini de şaşırttığını, oyunları kısa sürede öğrendiklerini vurgulayan Akerdoğan, "Çocuklar müziklerimize çok aşinalar ve içlerinden gelerek oynuyorlar, yetenekleri var. 2 ay içinde öğrencilerimizle çalışma ortaya koyabiliriz. Demek ki Türk motiflerimiz, Anadolu geleneğimiz Asya'dan Afrika'ya kadar yayılmış. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

- Öğrenciler Anadolu halk oyunlarını sevdi

Kazakistanlı öğrenci 18 yaşındaki Amir Yeltayev, Anadolu halk oyunlarını beğendiğini ve eğlenceli zaman geçirdiğini söyleyerek, "İlk kez Türk halk oyunu oynadım ve çok beğendim. Kazakistan halk oyunuyla çok farklı. İleriki zamanlarda da gelerek bu oyunları öğreneceğim." şeklinde konuştu.

Özbekistan'dan gelen 20 yaşındaki Odamboy Jumaniyozov da kurslardan memnun kaldığını belirterek, "Yavaş yavaş öğreneceğiz. Türk danslarını çok beğendim. Kurslara devam ederek tüm oyunları öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin gönül elçileri olacaklarına yürekten inanıyorum"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yurt dışından gelen öğrencilerin, bulundukları yerle bütünleşmelerini kolaylaştıracak en etkili öğrenme yöntemlerini uyguladıklarını bildirdi.

Uluslararasılaşma doğrultusunda "Kültürel Uyum Dersleri" ile başarılı uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi ailesinin önemli bileşeni uluslararası öğrencilerimizi, yabancı ya da misafir olarak değil, geleceğe ışık tutacak bireyler olarak görüyoruz. Kadim kültürümüzü tanımaları, bulundukları sosyal çevreye ayak uydurmaları ve başarıya ulaşmaları noktasında kendilerine derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamı sunuyoruz. Bulundukları yere ve insanlığa değer katacak nitelikli bireyler olarak mezun etmek istediğimiz öğrencilerimizin, Türkiye'nin gönül elçileri olacaklarına yürekten inanıyorum."

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