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Bartın Üniversitesi 15 yaşında

AA

Bartın Üniversitesi 15 yaşında

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 22 Mayıs 2008'de kurulan üniversitenin 15. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, üniversitenin "sürekli iyileştirme" hedefiyle önemli mesafe kat ettiğini, tüm bileşenlerle gösterdikleri gayretlerin uluslararası sıralama kuruluşlarının göstergelerine pozitif olarak yansıdığını belirtti.

Bölgesel kalkınma odaklı stratejilerle ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya devam ettiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulumuzun 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Filyos Vadisi özelinde bölgemizdeki gelişmelere odaklanıyor, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet üretiminde öncü çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bölgemizdeki yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminde aktif rol almak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat ve spora evrensel düzeyde katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirerek geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz. Gücümüzü tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız yolculuktan ve öz potansiyeline olan inancımızdan alıyoruz."

Uzun, bölge temelli çalışmaları bilimsel üretkenlikle desteklediklerini belirterek, sadece geride bırakılan 5 yıla bakıldığında 5 kata varan büyüme oranının görüleceğini ifade etti.

Yeni hedeflerinin elde edilen kazanımları geleceğe aktarmak olduğunu vurgulayan Uzun, şunları paylaştı:

"Bilimsel üretkenliğimizi nicelik ve nitelik olarak artırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda proje, patent, faydalı model ve tasarım konusunda da eşsiz gelişim gösteriyoruz. 2017'de 4 kurum dışı destekli projesi olan üniversitemiz, 2022'de 131 projeyi hayata geçirdi. Projelerin 5 yıldaki bütçe değeri 16 bin liradan 15 milyon liraya yükseldi. Bu yıllar arasında aynı zamanda 13 çalışmamız patentlendi, 25 çalışmamız için ise tescil süreci devam ediyor.

Bu noktadaki hedeflerimizi, bugün elde edilen kazanımların yanı sıra Türkiye'nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olmayı başararak yarınlara taşıyoruz. Ayrıca, farklı branşlarda yetiştirdiğimiz onlarca milli sporcumuzla aldığımız ulusal ve uluslararası derecelerle Türk sporunun geleceğine değer katıyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle çıktığımız bu yolculukta nice başarı hikayeleri yazılacağından eminiz."

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