Bartın'da bir kayınpeder, gelini yalnızken evine giren esnafı bıçakla öldürdü

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BARTIN (AA) - Bartın'da bir kayınpeder tarafından, gelini yalnızken evine girdiği gerekçesiyle bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesinde yaşayan R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K'nin (31) evine girdiği gerekçesiyle esnaf A.Y. (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, A.Y'yi göğsünden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayınpeder R.K. ve gelini T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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