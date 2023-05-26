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Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AA

Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

BARTIN (AA) - Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, maktul Arzu Ar'ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu.

Tutuklu sanık Metin Ar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından sanık avukatı önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunmasını yaptı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ar da cinayet işleme kastının olmadığını, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Takdir mahkemenin." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, sanık Metin Ar'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, sanık Ar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Metin Ar, geçen yıl 9 Eylül'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaralamış, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamamıştı.

Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen koca da aynı hastaneye götürülmüştü.

Eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye olduğu öğrenilen Metin Ar, tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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