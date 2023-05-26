Bartın'da doğal gaz hattı çalışmasında tarihi eser kalıntıları bulundu

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde doğal gaz hattı çalışması sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.

İlçe merkezinde Kaleşah ile Kum mahalleleri arasında yürütülen çalışmalarda ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı kalıntılar buldu.

Boru döşeme çalışmaları durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğüne haber verildi.

Bölgeye gelen yetkililerin yaptığı incelemelerin ardından sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı.

Bölgede doğal gaz çalışmalarını inceleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, buluntularla ilgili yetkililerden bilgi aldı.





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