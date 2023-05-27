Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kozcağız beldesi Akçamescit köyü mevkisinde Bayram E. (42) idaresindeki 74 AAZ 835 plakalı otomobille kavşaktan dönen Ali Ş. (66) idaresindeki 74 BT 027 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Ali Ş’nin eşi Asiye Ş. (66) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpmanın etkisi ile araçtan yola savruldukları öğrenilen Ali Ş. ve Asiye Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.