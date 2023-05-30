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Bartın'da 122 kurum ve kuruluştan 295 kişi yabancı dil eğitimi için bir araya geldi

AA

Bartın'da 122 kurum ve kuruluştan 295 kişi yabancı dil eğitimi için bir araya geldi

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde "15. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı" düzenlendi.

BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu ile 11 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılarda, yabancı dil alanındaki eğitim-öğretim süreçleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

108 üniversite ve 14 firmadan alanında uzman 295 kişinin katılımıyla 2 gün boyunca devam eden panellerde akademinin mevcut durumu, öğrenci potansiyeli ve ders müfredatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Odak gruplarla çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Yükseköğretim kurumlarındaki Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticilerinin sunum yaptığı toplantılara, paydaş kurum ve kuruluşlar da çalışmalarıyla destek verdi.

Odak gruplarının atölye çalışmalarıyla katkı sağladığı etkinlikte, "Hazırlık Programlarında Program Geliştirme Süreçleri", "Ölçme-Değerlendirme Süreçleri", "Genel Mevzuat ve Personel Özlük Hakları", "İngilizce Dışındaki Yabancı Dillere Yönelik Eğitim-Öğretim Süreçleri" ve "İyi Uygulama Örnekleri" başlıklarıyla eğitim öğretimin çeşitli süreçlerinde yaşanılan problemlerin çözümlerine yönelik öneriler geliştirildi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı açıklamada, ikinci bir dil öğreniminin çağın en önemli gerekliliklerinden biri olduğunu belirtti.

Kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide insanların birbirlerini anlamasında ikinci lisanın bireylerin zenginliğini de artıracağına işaret eden Uzun, bu doğrultuda yabancı dil öğrenimi konusunda üniversitede yapılan toplantıyı değerli bulduğunu aktardı.

BARÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Burcu Şentürk de bilgi teknolojileriyle birlikte yabancı dil bilmenin, çağa yetişmek için olmazsa olmaz koşul olduğuna değinerek, "Çağın teknolojisini, bilimini öğrenmek, anlamak, sahiplenmek ve üretmek için bu alanda yapılabileceklerin farkındayız. Bu bilinçle oldukça verimli bir toplantıyı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Yabancı dil eğitiminin geleceğinin konuşulduğu etkinliğin kapanış oturumunda yapılan oylamayla 2024 yılındaki toplantının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlandı.


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