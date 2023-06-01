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Bartın'dan kısa kısa

AA

Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden birincilikle dönen Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğrencileri Enes Mahmut Kulak ve Melih Kulak'ı makamında kabul etti.

Okulun Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Hasan Sinanoğlu'nun danışmanlığında "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti" kategorisi lise seviyesinde birinci olan iki öğrenciyi kutlayan Arslan, hazırladıkları hediyelerini de öğrencilere verdi.

Arslan, öğrencilerin başarılarının devamını dileyerek "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ülkemiz için milletimiz için yapacakları her türlü çalışmada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki üretsinler. Devletimiz her zaman yanlarında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve okul müdürü Alptekin Yılmaz da hazır bulundu.

- Bartın'da KDAKP hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler sözleşmelerini imzaladı

Bartın'da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Genç Girişimci Kurulum Hibesi sözleşmeleri imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, gazetecilere, destek almaya hak kazanan 3 genç girişimcinin KDAKP kapsamında desteklenerek hayallerindeki işletmeyi kurabileceklerini söyledi.

KDAKP kapsamında finansal okuryazarlık, proje hazırlama, pazar analizi, iş planı hazırlama ve teorik eğitimlerle ilgili eğitimlere katılarak başarılı olan gençlerin desteklendiğini aktaran Önder, "18-40 yaş arasında olan, köylerde ikamet eden ve genç girişimcilere bu paketten yüzde 70 hibe desteği ile toplamda 296 bin liraya kadar hibe desteği alabilecekler. Sözleşme imzalayan genç girişimciler iş planlarına bağlı olarak yüzde 30 oranındaki katkılarını, ayni veya nakdi şekilde yapma imkanı bulacaklardır." dedi.

Önder, proje kapsamında eylül ayında çilek yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, arıcılık faaliyetleri ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında genç girişimci eğitimi verileceğini kaydetti.

- BARÜ öğrencisinin "Rotavirüs" aşı çalışması ödüle layık görüldü

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi öğrencisi Talat Toprak'ın çocuklarda hayati tehlikelere neden olan "Rotavirüs" konusundaki aşı çalışması, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

AR-GE ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin de hedeflendiği organizasyonda 16 tematik alanda 68 farklı üniversiteden 191 proje başvurusu yapıldı.

Alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafında yapılan değerlendirmeyle BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Talat Toprak'ın "Patojenik Rotavirüs Antijeni Eksprese Eden Rekombinant Lactobacillus GG Konakçı ile Probiyotik Bazlı Oral Rotavirüs Aşısının İmmünollojik Çalışmaları" projesiyle öğrenci kategorisinde birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Rizvan İmamoğlu’nun danışmanlığındaki projeyle yeni bir yöntemle probiyotik bazlı Rota Virüs aşısının immünolojik çalışmaları yapılması hedefleniyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak yaptıkları tüm çalışmaların merkezinde öğrencilerin olduğunu ifade etti.

Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istediklerini anlatan Uzun, bu doğrultuda bilgi üretim sürecinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer aldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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