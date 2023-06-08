Bartın Üniversitesi, "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde Türkiye'de 4. oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde Türkiye'de 4. oldu

AA

Bartın Üniversitesi, "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde Türkiye'de 4. oldu

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) düzenlenen "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde 16 ödül alarak Türkiye'de 4. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde engelsiz ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde 2023 yılı kazananları YÖK'te düzenlenen törenle açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından ilan edilen listeye göre 97 üniversiteden 1091 başvuru yapıldı, 56 üniversite 295 bayrak almaya hak kazandı. "Engelsiz Üniversite ve Erişilebilir Kampüs" anlayışıyla önemli çalışmaların yapıldığı BARÜ, 16 ödüle layık görülerek Türkiye'de 4. olmaya hak kazandı.

BARÜ, "mekanda erişilebilirlik" alanında 4 turuncu bayrak, "eğitimde erişilebilirlik"te 6 yeşil bayrak ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik"te 6 mavi bayrak ödülü almayı başardı.

Üç kategoride de ödüle layık görülen üniversite, aldığı 16 bayrakla ödül sayısını 40'a yükseltti. BARÜ'ye 2021'de 8, 2022'de 16 bayrak ödülü verilmişti.

- "Sürekli iyileştirme anlayışıyla gelişimimizi sürdürüyoruz"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kaliteli ve sürekli iyileştirme temelinde örnek üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bileşenlerimizle yaptığımız çalışmalarda farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşabilmeyi temel gereklilik olarak görüyoruz. Bu hassasiyetle çıktığımız gelecek yolculuğunda yerleşkelerimizi ve sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi engelli bireylerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye ve erişilebilir örnek yükseköğretim kurumu olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Irmağı'nda turistik gemilerin geçemediği alanda derinleştirme çalışması
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'nda turistik gemilerin geçemediği ...
Yaya geçidinde araç çarpan çocuk yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Yaya geçidinde araç çarpan çocuk yaralandı; kaza anı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.