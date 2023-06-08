Bartın Üniversitesi, "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde Türkiye'de 4. oldu

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BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) düzenlenen "2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde 16 ödül alarak Türkiye'de 4. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde engelsiz ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde 2023 yılı kazananları YÖK'te düzenlenen törenle açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından ilan edilen listeye göre 97 üniversiteden 1091 başvuru yapıldı, 56 üniversite 295 bayrak almaya hak kazandı. "Engelsiz Üniversite ve Erişilebilir Kampüs" anlayışıyla önemli çalışmaların yapıldığı BARÜ, 16 ödüle layık görülerek Türkiye'de 4. olmaya hak kazandı.

BARÜ, "mekanda erişilebilirlik" alanında 4 turuncu bayrak, "eğitimde erişilebilirlik"te 6 yeşil bayrak ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik"te 6 mavi bayrak ödülü almayı başardı.



Üç kategoride de ödüle layık görülen üniversite, aldığı 16 bayrakla ödül sayısını 40'a yükseltti. BARÜ'ye 2021'de 8, 2022'de 16 bayrak ödülü verilmişti.

- "Sürekli iyileştirme anlayışıyla gelişimimizi sürdürüyoruz"



BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kaliteli ve sürekli iyileştirme temelinde örnek üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm bileşenlerimizle yaptığımız çalışmalarda farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşabilmeyi temel gereklilik olarak görüyoruz. Bu hassasiyetle çıktığımız gelecek yolculuğunda yerleşkelerimizi ve sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi engelli bireylerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye ve erişilebilir örnek yükseköğretim kurumu olmaya devam edeceğiz."



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