Bartın Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

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BARTIN (AA) - Bartın Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 24 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce bağımlılıktan kurtulmayı başaran kişilerin sosyal yönlerinin desteklenmesi amacıyla belediyeye ait İnkumu Sosyal Tesisi'nde ailesiyle ücretsiz konaklamasına imkan verilerek ödüllendirilmesini amaçlayan gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi.



Ayrıca, özel halk otobüslerinin yolcu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Alınan karara göre, şehir içi sivil yolcu taşıma ücreti 9, şehir içi emekli ve öğrenci taşıma ücreti 6,5, İnkumu sivil yolcu taşıma ücreti 18, İnkumu öğrenci yolcu taşıma ücreti 11,5 lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, belediye personeli, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde kente hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

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