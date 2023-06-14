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Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

AA

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor

BARTIN (AA) - Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü Bartın, Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de kutlandı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Alay Komutanlığı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanının büyüklüğüne karşı üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Arslan da teşkilatın kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutlamanın gurur, onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Narkotik köpeği "Duman"ın otomobile saklanan uyuşturucu maddeyi bulduğu ve bomba arama köpeği "Mika"nın eğiticinin komutlarını yerine getirdiği sunum ilgiyle izlendi. Gazi Ortaokulu öğrencileri ile jandarma personeli de halk oyunu gösterisi sundu.

Törene, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile askerler katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kutlama programı öncesi İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve jandarma mensupları, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Tutulmaz, toplumun huzur ve güvenliği için büyük özveri ve gayretle görev yapan jandarma mensuplarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

- Kocaeli

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Kapancı, burada yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 184 yıllık tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin, sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından ziyaret edilen Bağçeşme Şehitliği'nde dua edildi, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Işık, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Müftüsü Sinan Cihan, gaziler, askeri ve emniyet personeli katıldı.

- Düzce

Düzce Anıt Park Meydanı'nda çelenk bırakılan program kapsamında da kent protokolü Düzce Şehitliği ziyareti gerçekleştirdi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son bulan törene, Vali Cevdet Atay, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

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