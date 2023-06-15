Bartın'da 1 belde ile 4 köyde şap karantinası başlatıldı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Abdipaşa beldesi ile 4 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

İlçeye bağlı Buğurlar köyündeki bir hayvanda şap hastalığına rastlanılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, burada karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, Kayabaşı, Karakışla, Bahçeci, Kalecik köyleri ile Abdipaşa beldesine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Bölgenin önemli hayvan pazarlarından Abdipaşa Hayvanpazarı da bu kapsamda geçici olarak kapatıldı.

Öte yandan Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray ve Öncüler köylerinde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.

Buğurlar köyü sakinlerinden Ramazan Kurt, gazetecilere, Kurban Bayramı dolayısıyla köylülerin satın aldığı hayvanda şap hastalığına rastlandığını söyledi.

Büyükbaş hayvanlarını tedbiren bahçede tuttuğunu anlatan Kurt, "10 büyükbaş hayvanım var. Şap görülen köy merkeziyle aramızda mesafe var ama yine de tedbirli olmaya çalışıyoruz." dedi.

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