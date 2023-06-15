Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK projelerini sergiledi

Kadirov'un sağ kolu olan Çeçen komutan kayıp mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerini sergiledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin fuaye alanında düzenlenen ve yoğun ilgi gören sergide, TÜBİTAK 2209-A kapsamında 2022 yılının birinci ve ikinci döneminde desteklenmeye değer görülen 30 projeye yer verildi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 4 yılda öğrencilerinin TÜBİTAK 2209 kapsamında 535 proje üreterek destek aldığını bildirdi.

Projeler arasında çeşitli yarışmalarda ödül alan, fikirden ürüne dönüşen ya da saygın dergilerde yayınlananlar olduğu bilgisini paylaşan Uzun, "Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmak hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarla 'Tam bağımsız, güçlü Türkiye' anlayışına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istediklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Bilgi üretim sürecinde ülkenin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğimizi inşa ve ihya edeceğini biliyoruz. Bu süreçteki gayretleri için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan'ı, akademik ve idari insan kaynağımız ile tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan da hedeflerinin proje kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, 2023 yılı birinci çağrı döneminde 43 proje başvurusu yapıldığını aktardı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.