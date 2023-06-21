Amasra'da selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede dün etkili olan sağanak nedeniyle Kum Mahallesi Okullar mevkisinde sel sonucu oluşan rüsubat, ekiplerin hummalı çalışmasıyla temizleniyor.

Balçık altında kalan sokak ve dükkanlarda temizlik biterken, kafeterya, çay bahçesi, lokanta gibi bazı iş yerlerinde çalışmalar devam ediyor.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalara, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle de destek veriliyor.



Öte yandan, bölgede selde zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor. Belediye hoparlöründen yapılan duyuruyla, ev veya iş yeri zarar görenlerin ilgili kurumlara başvurması istendi.

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