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Bartın'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu istişare toplantısı düzenlendi

AA

Bartın'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu istişare toplantısı düzenlendi

BARTIN (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Bartın'da istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, toplantıda, temel misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek olan, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Valilik olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini dile getiren Arslan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Başta engelli, yaşlı, çocuk ve kadın vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın haklarını eşit ve en geniş biçimde kullanabilmeleri temel hedefimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir. Valiliğimizce oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu, toplumun ve kamu görevlilerinin haklar konusunda bilinçlenmesi için kentteki sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla özveriyle çalışmalarını hiçbir aksaklığa meydan vermeden sürdürmektedir." diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da 2016 yılında faaliyetlerine başlayan kurumun ortaya çıkabilecek olan eşitsizlikleri, ayrımcılıkları önleyebilmek adına idari bir hak arama mekanizması olarak başarılı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda daha sonra katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Başsavcı Faruk Kaynak, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Yavuz Daylak, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

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