Sağanağın ardından temizlik çalışması yapılan Amasra bayrama hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağanağın ardından temizlik çalışması yapılan Amasra bayrama hazır

AA

Sağanağın ardından temizlik çalışması yapılan Amasra bayrama hazır

BARTIN (AA) - Sağanağın ardınan yaşanan sel sonucu oluşan rüsubattan temizlenen Bartın'ın turistik ilçesi Amasra, Kurban Bayramı'nda misafirlerini bekliyor.

İlçede önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle Kum Mahallesi mevkisinde taşkın sonucu hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Bölgede incelemede bulunan Vali Nurtaç Arslan, ilçede Horhor Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastığını anımsattı.

Taşkına anında müdahale edildiğini ve ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede temizliğin yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Amasra Belediyemiz, Bartın Belediyemiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Özel İdaremiz ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu ilçemizde kısa sürede toparlandık. Bugün olayın üzerinden 2 gün geçti. İlçemizi bayrama hazır hale getirdik. Amasra'da misafir edeceğimiz bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Amasra bayrama hazır. Onları burada misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı
YEREL HABERLER Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ...
Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe ağırlayacak
YEREL HABERLER Amasra ve Safranbolu bayramda ziyaretçilerini doğa ve ...
Bartın'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Bartın'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ...
Amasra´da sel sonrası temizlik (2)
YEREL HABERLER Amasra´da sel sonrası temizlik (2)
Amasra´da sel sonrası temizlik
YEREL HABERLER Amasra´da sel sonrası temizlik
Amasra'da selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Amasra'da selin ardından hasar tespit çalışması ...
Bartın'da sağanak etkili oldu (4)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak etkili oldu (4)
Bartın'da sağanak etkili oldu (3)
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak etkili oldu (3)
Bartın´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak etkili oldu (2)
Bartın´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Bartın´da sağanak etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.