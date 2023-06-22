Sağanağın ardından temizlik çalışması yapılan Amasra bayrama hazır

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BARTIN (AA) - Sağanağın ardınan yaşanan sel sonucu oluşan rüsubattan temizlenen Bartın'ın turistik ilçesi Amasra, Kurban Bayramı'nda misafirlerini bekliyor.

İlçede önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle Kum Mahallesi mevkisinde taşkın sonucu hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Bölgede incelemede bulunan Vali Nurtaç Arslan, ilçede Horhor Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastığını anımsattı.

Taşkına anında müdahale edildiğini ve ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede temizliğin yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:



"Amasra Belediyemiz, Bartın Belediyemiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Özel İdaremiz ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu ilçemizde kısa sürede toparlandık. Bugün olayın üzerinden 2 gün geçti. İlçemizi bayrama hazır hale getirdik. Amasra'da misafir edeceğimiz bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Amasra bayrama hazır. Onları burada misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz."

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